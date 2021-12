Genova dona busto Colombo a Direzione Canale Panama

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - Un busto di Cristoforo Colombo è stato donato dal Comitato Nazionale intitolato al navigatore genovese alla direzione del Canale di Panama in occasione dell'ottava edizione del Premio internazionale 'Cristoforo Colombo e il mare'.

Era presente alla cerimonia - che si è tenuta questa mattina presso il Consolato generale di Panama a Genova in via Assarotti - anche l'assessore comunale allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico Francesco Maresca.

Il presidente del Comitato Nazionale Cristoforo Colombo, Bruno Aloi, ha consegnato il busto a Valentina D'Urso in rappresentanza della console Virginia Abrego.

"La città di Genova - sostiene Maresca - è molto legata a Cristoforo Colombo, una figura che incarna lo spirito di noi genovesi, dotati di una visione che sa spingersi oltre i confini e il coraggio e la perseveranza di raggiungere i propri obiettivi. Di qui l'impegno dell'Amministrazione per ricordare il grande navigatore non soltanto in occasione della cerimonia della Giornata di Colombo del 12 ottobre - ha concluso -, ma anche appoggiando le iniziative da parte delle associazioni del territorio e instaurando proficui rapporti internazionali".

