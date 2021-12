Covid: sindaco dell'imperiese chiude scuole e giardini

(ANSA) - RIVA LIGURE, 13 DIC - Il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura dell'asilo, della scuola primaria e della secondaria di primo grado a causa di un'impennata dei contagi da Covid soprattutto tra i più giovani. Il provvedimento entrerà in vigore alla mezzanotte del 15 dicembre, proseguire fino alle 24 del 23 dicembre. Disposta anche la chiusura dei giardini comunali e la sospensione di attività sportive di squadra anche all'aperto e individuali al chiuso per tutti gli atleti fino all'età di 14 anni.

"Sappiamo quanto sia importante la frequenza scolastica per il benessere dei bambini e dei giovani - ha detto il sindaco -.

Detto ciò, però, ho deciso di aggiungere qualche giorno alle vacanze natalizie, imponendo nuove restrizioni che includano, a partire dal 15 dicembre, l'anticipo della chiusura in presenza della scuola. Non è stata una scelta facile, ma i numeri di stamani sono a dire poco spaventosi. Di fronte a 44 positivi sul territorio comunale, di cui oltre l'80% persone in età scolare o loro familiari mi sono consultato anche con il dottor Marco Mela, direttore del Dipartimento di prevenzione Igiene pubblica di Asl 1, e ho valutato che non ci fossero adeguate alternative, affinché potesse raffreddarsi la curva del contagio". (ANSA).