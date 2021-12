Covid: Liguria, aumentano ancora i ricoveri, stabili Intensive

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - Sono 487 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.236 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.980 tamponi antigenici rapidi. Il maggior numero di contagi nel genovese (256), seguito dal savonese (107), l'imperiese (104) e lo spezzino (20). Aumentano gli ospedalizzati: sono 328, 25 in più rispetto a ieri, di cui 27 in terapia intensiva. Di questi 22 non sono vaccinati. In isolamento domiciliare restano 6.697 persone, 425 in più. Due i decessi segnalati: un uomo di 77 anni morto alla Spezia e una donna di 89 anni deceduta al Policlinico S.Martino. I soggetti in sorveglianza attiva sono 5.190. Nelle ultime 24 ore in Liguria sono state somministrate 7.658 dosi. Le dosi aggiuntive/booster sono state 291.174. Le persone vaccinate con due dosi sono 1.114.098. (ANSA).