Capodanno: Bucci, decisione presa, a Genova sarà solo online

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - "Decisione presa": a Genova non ci saranno quest'anno festeggiamenti in piazza per l'anno nuovo, visto l'andamento della pandemia. "Sarà un capodanno online. Non è quello che vorremmo, però gli investimenti li abbiamo trattenuti e i contratti li abbiamo ancora, quindi saranno messi in campo probabilmente con una bella festa di primavera". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci interpellato a margine dell'assemblea di Confindustria Genova, dopo che già nei giorni scorsi aveva dato 'al 99%' la decisione di rinunciare al 'Tricapodanno', la celebrazione di tre giorni in città per l'anno nuovo.

Rispetto invece alla possibilità di intervenire ampliando le zone della città in cui c'è l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto "aspettiamo questa settimana - ha spiegato Bucci -: se passiamo in giallo da lunedì non ne abbiamo più bisogno. Probabilmente sarà così". (ANSA).