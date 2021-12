Appartamento in fiamme per corto circuito tv a Sampierdarena

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - Incendio all'alba in un appartamento in via della Cella, a Sampierdarena. Le fiamme, con ogni probabilità, sono state causate da un corto circuito partito da una televisione. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e il 118. Non si registrano feriti né intossicati. (ANSA).