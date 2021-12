Green pass: 3 denunciati per aggressione barista Ventimiglia

Tre persone di 30, 35 e 69 anni, sono state denunciate dagli agenti del commissariato di Ventimiglia con l'accusa di lesioni aggravate per avere picchiato un barista di via Tenda che ieri ha chiesto loro il super Green pass per entrare nel locale. Tutti e tre sono noti alle forze dell'ordine, uno di loro è un pensionato, un altro è un commerciante di frutta e verdura all'ingrosso.

Non solo si sono rifiutati di mostrare i Green pass, ma dalle parole sono presto passati ai fatti, picchiando l'uomo che è finito in ospedale. La vittima è stata poi dimessa con una prognosi di 15 giorni.

"È disumano aggredire un barista mentre fa il proprio lavoro solo perché, giustamente, chiede di mostrare il Green pass - ha commentato il sindaco della città di confine, Gaetano Scullino -. Massima solidarietà al barista aggredito: il suo coraggio e la sua professionalità sono un esempio per tutti noi".

Sul caso è intervenuta anche Confcommercio: "Un gesto da condannare senza alcun dubbio - afferma il segretario cittadino Dario Trucchi - esprimendo tutta la nostra solidarietà al collega ferito". Trucchi evidenza, però, come "questo episodio ripropone anche il problema dei controlli cui siamo delegati.

Facciamo rispettare le regole anche per non chiudere nuovamente le nostre attività e ci mettiamo tutta la nostra buona volontà, ma non siamo pubblici ufficiali. È importante che anche gli imprenditori vengano tutelati e che, a fronte delle responsabilità che ci vengono assegnate, venga garantita la nostra sicurezza".