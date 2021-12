Covid: Asl3 sospende visite a pazienti in 4 ospedali

In considerazione della evoluzione del quadro epidemiologico relativo all'emergenza Covid-19, a tutela di pazienti e operatori, la Asl3 di Genova ha deciso che a partire da oggi le visite ai degenti ricoverati presso gli Ospedali Villa Scassi, Padre Antero Micone, Gallino e La Colletta sono temporaneamente sospese e potranno essere concesse solo in casi particolari valutati dal responsabile della Struttura e condivisi con la Direzione Medica Ospedaliera.

"Qualora dovesse essere ammessa la visita al paziente degente restano invariate le modalità di accesso, come previsto da procedura aziendale" spiega una nota.