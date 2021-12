Tir tampona auto in A12, una persona ferita

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - Incidente stradale questa mattina in A12 tra Rapallo e Recco. Un tir ha tamponato un'auto che è rimasta incastrata sotto. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco che estrarre il mezzo. Il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. Non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento dell'incidente si è formata una coda di un chilometro poi rientrata dopo le operazioni di rilievo. (ANSA).