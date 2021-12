Samp: maglia Gabbiadini a ruba come regalo di Natale

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - Ieri sera festa negli spogliatoi ma poi tutti a casa dopo il derby perché questa mattina la Sampdoria si doveva ritrovare a Bogliasco per riprendere la preparazione in vista della sfida di Coppa Italia che si disputa giovedì sera al Ferraris col Torino. Solo il ds Faggiano e il tecnico Roberto D'Aversa sono andati a cena con alcuni componenti dello staff tecnico. Squadra in campo con l'obiettivo di recuperare Quagliarella ai box ieri sera per un problema al flessore.

Intanto si è anche innescato anche un "duello" mediatico con Lega di serie A per il 3-0 della Sampdoria: "Per loro, secondo le linee guida, è autogol. Per noi no, perché l'intervento del difensore è istintivo e non volontario", spiegano dal club. E Gabbiadini è stato il protagonista questa mattina anche a Samp City, la sua maglietta è stata la più richiesta come cadeau di Natale. Mentre il tecnico, Roberto D'Aversa, non molla di un millimetro. Subito dopo la seduta con i suoi ragazzi si è accomodato in tribuna nel campo "Riccardo Garrone" nel centro sportivo di Bogliasco per seguire la partita Primavera tra Samp e Milan. (ANSA).