Reagisce a testata con una coltellata, arrestato

(ANSA) - SANREMO, 11 DIC - Una violenta lite all'interno di un ristorante asiatico di Sanremo in via Verdi si era conclusa il 23 novembre scorso con un uomo accoltellato e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale. Ora l'accoltellatore, un uomo di 50 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Al culmine del litigio l'altro gli aveva dato una violenta testata al volto per uscire quindi dal locale, ma il 50enne aveva prelevato da un tavolo del ristorante un coltello e lo aveva raggiunto in strada per colpirlo quindi al fianco destro.

Dopo le indagini l'autore è stato identificato ed è quindi scattata la misura cautelare. (ANSA).