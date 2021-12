Persone con disabilità,formazione per rendere possibile mobilità

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - Tavola rotonda stamani a Genova rivolta alle commissioni mediche e agli ingegneri della Motorizzazione sulle opportunità per le persone con disabilità di poter guidare e essere autonomi. "E' necessario rafforzare l'informazione, la formazione e la cultura in questa materia perché nei territori ci sono situazioni discordanti. E' importante realizzare opportunità che siano per tutti indipendentemente che si viva al Nord o al Sud d'Italia". Lo ha detto Roberto Romeo, presidente di Anglat, l'associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti che ha promosso l'iniziativa con il patrocinio di Regione Liguria e Ministero dei Trasporti -. Momenti di formazione come questo - ha detto - sono fondamentali perché le Commissioni mediche operino in sinergia con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità: la mobilità è centrale per tutti e lo è ancora di più per le persone con disabilità". (ANSA).