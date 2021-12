Nasconde 4 etti hashish tra biancheria sporca, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - Un uomo di 56 anni, cittadino italiano residente in Lunigiana (Massa Carrara), pregiudicato è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura della Spezia al termine di un intervento finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nelle piazze spezzine. ha portato gli agenti dell'Antidroga a concentrare le attenzioni su di lui. Una perquisizione eseguita all'alba di ieri nell'abitazione del sospettato ha permesso di trovare, nascosti nella cesta per la biancheria sporca, 4 panetti di hashish ancora intatti, mentre altri pezzi della stessa sostanza erano già stati prelevati da un altro panetto e frazionati per essere destinati allo spaccio.

La sostanza, oltre 430 grammi di hashish, è risultata essere di elevata qualità. Sempre all'interno dell'abitazione è stata trovata e sequestrata la somma di 4.500 euro in contanti, ritenuta provento di spaccio. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e custodito nelle camere di sicurezza della Questura della Spezia, a disposizione della procura. Stamani l'arresto è stato convalidato e l'uomo posto ai domiciliari.

