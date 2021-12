Iniziati lavori resort in ex Colonia Olivetti di Marinella

(ANSA) - MARINELLA DI SARZANA, 11 DIC - Via ai lavori per la realizzazione del resort della ex Colonia Olivetti di Marinella di Sarzana (La Spezia) entro luglio 2022. L'intervento, con la trasformazione della struttura vincolata affacciata sul mare abbandonata dal 1983, verrà completato entro la fine del 2024. È il cronoprogramma emerso nel corso del sopralluogo effettuato oggi dal governatore ligure Giovanni Toti con l'assessore regionale Giacomo Giampedrone e la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli. A illustrare il progetto, il tecnico Giuseppe Cosentino. "Il resort, che sarà dotato di 4 camere con una terrazza panoramica, vedrà il recupero del giardino riproponendo il disegno originale dei vialetti e delle aree verdi" ha spiegato il progettista. L'immobile è stato acquistato dal Gruppo Bulgarella, leader nel restauro di immobili storici.

L'idea è quella di creare un hotel a 5 stelle, con 84 camere comprese le suite, per 60 mila presenze turistiche annue.

Nell'hotel lavoreranno una cinquantina di persone, mille invece coloro che saranno coinvolti nelle fasi di cantiere. L'immobile era stato acquistato per 2 mln, mentre l'investimento è di circa 12 mln. "Un bene strategico per la Liguria e per la riqualificazione di un'area che ha vissuto momenti di abbandono.

Ciò significa posti di lavoro, ricchezza, riqualificazione. Un gruppo che investe recuperando senza speculazioni valorizza il territorio e la qualità della nostra offerta turistica" ha detto Toti. In merito alle dichiarazioni di Andrea Bulgarella di una decina di giorni fa sul blocco dei conti correnti Toti ha risposto "i tecnici mi hanno confermato l'intenzione di presentare o prima del Natale o dopo la fine dell'anno il progetto al Comune di Sarzana. Il fatto che ci sia questo interesse mi fa dire che c'è effettivamente un interesse del privato ad andare avanti, non c'è preoccupazione. Abbiamo parlato di tempi e di voglia aprire un cantiere". (ANSA).