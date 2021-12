Genoa: Criscito chiede scusa ai tifosi dopo il derby

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - "Bisogna solo chiedere scusa ai nostri tifosi per questa classifica. Ci prendiamo tutte le nostre responsabilità, io in primis". Così il capitano del Genoa, Mimmo Criscito, attraverso i social ha voluto parlare ai tifosi dopo la sconfitta nel derby e soprattutto in una situazione di classifica che vede il Genoa al momento in piena zona retrocessione.

La gara con la Sampdoria ha visto però i primi rientri, oltre proprio a quello del capitano, in particolare di Mattia Destro, assente da oltre un mese, al quale sono bastati pochi minuti per ritrovare la via del gol, il primo della gestione Shevchenko.

Un piccolo segnale positivo per un Genoa atteso a breve da una vera e propria rivoluzione nella rosa. Ieri infatti è stato annunciato l'ingaggio del nuovo General manager football che sarà il dirigente tedesco Johannes Spors già con Rangnick al Lipsia e nell'ultima stagione al Vitesse in Olanda. Una figura giovane ma allo stesso tempo già d'esperienza che in poche settimane dovrà ricostruire una squadra che ha deluso e che da gennaio punta a risalire in classifica il più velocemente possibile.

L'obiettivo della nuova dirigenza è infatti quello di consegnare al tecnico Shevchenko la maggior parte dei giocatori che serviranno già alla ripresa dopo la sosta, in modo da poterli utilizzare sin dalla prima gara del girone di ritorno.

