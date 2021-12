Covid: Liguria, sequenziata varante Omicron

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - Nel Laboratorio di Igiene del Policlinico san Martino di Genova diretto dal professor Icardi, è stata sequenziata questo pomeriggio, per la prima volta in Liguria, la variante Omicron del Cov-Sars-19. Lo rende noto il Policlinico genovese.

"Il sequenziamento - si legge nella nota - è derivato da approfondimenti su un caso di positività riscontrato su una donna di 71 anni residente ad Andora (Savona), reduce da un viaggio di piacere in Sudafrica. La donna non è a ora ricoverata, ha effettuato due dosi di vaccino e presenta una bassa sintomatologia". (ANSA).