Covid: in Liguria oggi superati i parametri da zona gialla

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - La Liguria ha superato di poco oggi i parametri della zona gialla. Lo sottolinea il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti in una nota.

"I dati di oggi confermano quanto sta succedendo nel resto del Paese, con un progressivo aumento dei contagi a cui corrisponde un più lento aumento anche dei ricoveri ospedalieri - segnala -.

Ma Non possiamo dimenticare che lo scorso anno in questo periodo, con dati di incidenza analoghi, avevamo quasi il 100% di posti letto occupati e ci apprestavamo a trascorrere il Natale chiusi nelle nostre case". "l fatto di aver superato di poco, oggi, i parametri della zona gialla, ovvero il 10% di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e il 15% in area medica - nota Toti -, è un campanello di allarme ma nulla di più: si tratta di percentuali molto prudenziali che il Governo ha stabilito prima dell'estate come termometro del Covid".

"Vuol dire che il virus c'è e bisogna certamente mantenere alta l'attenzione, proseguendo con la campagna vaccinale - afferma Toti -, ma la situazione è comunque infinitamente migliore rispetto a un anno fa. E questo grazie ai vaccini che sono l'unica arma efficace per sconfiggere il Covid. Per altro secondo l'ultimo decreto - ricorda -, in zona gialla non cambia alcuna delle norme oggi in vigore per la vita economica e sociale del paese, salvo l'obbligo di mascherina all'aperto quando si è impossibilitati al distanziamento quindi in tutti i centri urbani". (ANSA).