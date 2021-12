Covid: in Liguria altri 700 casi, morta una donna di 48 anni

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - L'epidemia di Covid vede altri 700 contagi in Liguria, con un nuovo balzo di ospedalizzati: 21 in più di ieri per un totale di 294, anche se scendono a 28 i ricoverati in terapia intensiva dai 30 della vigilia. E' quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso dati tra l'agenzia regionale Alisa e il ministero della Salute. Si registrano 4 nuove vittime, tra le quali anche una donna di 48 anni deceduta ieri all'ospedale Policlinico San Martino di Genova, e una di 61 anni, deceduta il 9 giugno al Galliera. Le altre due vittime avevano 85 anni (una donna deceduta al Galliera) e 90 anni (un uomo morto all'ospedale di Albenga).

Il totale dei casi positivi aumenta di 322, crescono di 213 unità le persone in isolamento domiciliare. Sono in tutto 4.817 le persone in sorveglianza attiva.

I nuovi contagi sono stati registrati a Imperia 216, Savona 107, Genova: 281 (di cui in Asl 3 183 e in Asl4 98) e a La Spezia 94.

Due non sono residenti in Liguria.

Nelle ultime ore sono state somministrate 13.208 dosi di vaccino. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose salgono a 968.881, quelle con dosi booster o addizionali sono 278.340.

(ANSA).