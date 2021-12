Calcio: Shevchenko "momento difficile,dobbiamo restare compatti"

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - "E' un momento difficile per tutti, dobbiamo rimanere compatti tutti insieme per uscirne. Il nostro obiettivo è quello di rimanere in serie A. Ogni partita può essere una nuova opportunità, dobbiamo cercare di reagire". Andriy Shevchenko è consapevole delle difficoltà del momento ma guarda al futuro con positività grazie anche alle dichiarazioni della proprietà. "Sono state parole importanti -ha spiegato riferendosi alle dichiarazioni di Wander-. Soprattutto per i tifosi e per il Genoa, perché se il proprietario ha promesso aspettiamo a gennaio qualche rinforzo. Da parte mia però posso dire che intanto lavoro con i giocatori che ho a disposizione e ho fiducia in loro. Dobbiamo continuare a provarci ripartendo dalla buona reazione nel secondo tempo quando nonostante fossimo sotto di tre gol abbiamo provato a recuperare la partita. Dobbiamo crederci e lavorare tanto perché poi alla fine la luce in fondo al tunnel arriva". (ANSA).