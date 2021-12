Zaki: madre Regeni, perché non si è salvato Giulio?

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - "Siamo immensamente felici che Patrick Zaki sia stato liberato. Purtroppo devo dire liberato ma non assolto". Lo ha detto la madre di Giulio Regeni Paola Deffendi intervenendo a Genova a una serata per il giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto cinque anni fa. "Chiediamo che invece di chiedere a noi cosa proviamo ci sia il coraggio di chiedere a tutti coloro che si vantano della liberazione di Patrick Zaki perché non è stato possibile salvare Giulio? Perché non è stato possibile avere 4 indirizzi ai quali notificare che 4 persone sono indagate per la tortura e l'uccisione di Giulio".

