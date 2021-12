Vaccini: dal 16 dicembre ai 5-11enni, dal 13 prenotazioni

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Dopo la circolare della Struttura commissariale che ha dato il via alla vaccinazione pediatrica, anche Regione Liguria è pronta è partire con le somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Lunedì alle ore 12 partiranno le prenotazioni attraverso i canali dedicati mentre da giovedì 16 dicembre inizieranno le vaccinazioni. Ciascun centro vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, con la presenza dei pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti dell'ospedale Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. Lo annuncia Regione Liguria in una nota. Ad accogliere i più piccoli negli hub brandizzati e a misura di bambino ci sarà Capitan Vaccino, che sarà il testimonial della vaccinazione pediatrica ligure contro il Covid-19; dopo la vaccinazione saranno consegnati alcuni trasferelli che raffigurano il personaggio del fumetto e rappresentano il 'diploma del coraggio'.

"Giovedì 16 dicembre alle 17.30 dall'Aula Magna dell'ospedale Gaslini - segnala il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti - verrà realizzata una trasmissione, diffusa in diretta da tutti i media della nostra regione anche attraverso i diversi canali social, con i pediatri che avranno il compito di rispondere alle domande dei genitori e dei familiari. L'obiettivo è quello di informare le famiglie, fornendo loro tutti gli strumenti necessari per decidere in modo consapevole in merito alla vaccinazione dei bambini". Presenti il direttore scientifico dell'ospedale pediatrico Gaslini Angelo Ravelli, il responsabile uoc Malattie Infettive Elio Castagnola, il responsabile del centro di Allergologia Mariangela Tosca. Per l'ordine dei medici saranno presenti Alessandro Bonsignore, presidente Omceo Genova e Fromceo Liguria, e altri ancora.

Questi i centri vaccinali per la fascia pediatrica:

ASL 1

• Palasalute Imperia – da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19.

• Palafiori Sanremo – 16, 17,20,22,23, 27 e 30 dicembre. Dalle 15 alle 19.

ASL 2

• Savona – Terminal Crociere: mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30

• Finalborgo – Santa Caterina, Via Lancillotto: martedì, dalle 14.30 alle 18.30

• Cairo Montenotte – Hub Sunrise Via Cortemilia, mercoledì, dalle 14 alle 20.

• Alassio – Alassio Salute: giovedì, dalle 14 alle 20.

ASL 3

• Villa Bombrini: da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13.

• Fiumara – Palazzo della Salute, Via degli Operai 80, 1° piano: mercoledì, dalle 14 alle 17.

• Palazzo della Salute Struppa, Via Struppa 150: da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13.

• Casa della Salute Quarto, Via G. Maggio 6: martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 10.30.

• Casa della salute, Via Multedo di Pegli 2 C: da lunedì a sabato, dalle 8 alle 13.

ASL 4

Nei giorni feriali con orario 14-20, escluso sabato e festivi (no 24 e 31 dicembre):

• Rapallo – ospedale piano terra presso ex punto primo intervento oculistico

• Lavagna – ospedale 2° piano presso S.C. pediatria.

• Sestri Levante – ospedale 2° piano presso Consultorio.

ASL 5

• Spezia – distretto 18, Via Sardegna 45 (Bragarina): 16 dicembre dalle 14 alle 19, lunedì e mercoledì (esclusi festivi) dalle 14 alle 19.

• Sarzana – ospedale San Bartolomeo Sarzana: venerdì dalle 14 alle 19 (escluso 31 dicembre), sabato dalle 8 alle 13.