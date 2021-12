Sette auto carambolano sul ghiaccio dei Giovi, 3 feriti

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Sette auto hanno carambolato sul ghiaccio presente sulla statale dei Giovi urtandosi più volte l'un l'altra. L'incidente è avvenuto stamani poco prima di Busalla. I Vigili del fuoco hanno estratto un conducente che aveva subito uno schianto frontale. Tre le persone portate in ospedale. Più a Nord, altre sette vetture si sono scontrate ma con danni più lievi. La strada resterà chiusa al traffico per consentire l'azione degli spargisale e il traffico è stato deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono ancora presenti le squadre Anas, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione. (ANSA).