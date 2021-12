Regeni: Fico, Stato italiano non si fermerà

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - "Non c'è nessuna possibilità che come Stato italiano ci fermiamo di fronte alla ricerca di verità e giustizia" per Giulio Regeni. "Non lo faremo, non lo farà la famiglia, non lo faranno i tanti cittadini, non lo farà questa grande comunità, non lo farà il Paese e non lo farà lo Stato".

Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo a una serata a Genova per il giovane ricercatore friulano ucciso e torturato in Egitto all'innizio del 2016. "Andiamo avanti fino a quando non avremo il risultato". "Sono qui stasera per dire che le istituzioni continuano a lavorare per ricercare la verità e giustizia e per dare dignità non solo alla famiglia di Giulio Regeni ma a tutto il nostro Paese e ai tanti cittadini che vogliono continuare sulla strada della ricerca non solo della verità ma della giustizia"