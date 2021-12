Racing Force e F1, accordo per telecamera sul casco

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Racing Force Group, produttore di caschi e altri dispositivi di sicurezza per gli sport a motore, e Formula1 hanno siglato un accordo per l'utilizzo della tecnologia della telecamera da casco nel 2022. La Driver's Eye™ è la microcamera omologata dalla FIA (8 millimetri di diametro e 2,5 grammi di peso) posizionata all'altezza degli occhi sull'imbottitura protettiva all'interno del casco del pilota. La microcamera trasmetterà la stessa immagine che vede il pilota.

La tecnologia sarà disponibile nel corso della stagione 2022 per tutti i piloti della griglia di Formula1 che hanno i caschi Bell.

Racing Force, azienda genovese, ha debuttato in Borsa nel novembre scorso. (ANSA).