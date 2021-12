Palazzo Ducale Genova, entrano in servizio due robot

Costantino e Costantina, questo il nome delle due nuove guide, entreranno in servizio lunedì e da quel momento potranno accogliere i visitatori di Palazzo Ducale e intrattenerli nei momenti di attesa con informazioni storiche sul palazzo ma anche con giochi e divertimento. La novità, però, è che si tratta di due robot umanoidi, alti circa 1.20 metri, capaci di conversare, comprendere e reagire alle emozioni, muoversi autonomamente e riconoscere le voci che, grazie a un software sviluppato da Madlab 2.0 e da Scuola di Robotica, potranno interagire con i visitatori. "Grazie alla generosità della Fondazione Costa questi robot sono nostri ed entreranno in servizio presso la biglietteria e nello spazio antistante l'ingresso alle mostre - spiega il direttore di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci - per intrattenere i visitatori in un momento in cui si può fare qualche coda in più. Loro potranno dare tutte le informazioni necessarie su mostre e eventi, conoscono la storia del palazzo ma possono anche giocare e divertire i più piccoli". A donare i robot è stata Costa Crociere Foundation che ha voluto replicare all'interno di Palazzo Ducale l'esperienza già attiva nelle sue navi. "Come scritto nel nostro Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo - ha spiegato Davide Triacca, Sustainability Director di Costa Crociere - la valorizzazione delle destinazioni in cui operiamo è fondamentale. Con questa iniziativa rafforziamo ulteriormente il rapporto che da sempre ci lega a Genova, favorendo la fruizione e promozione del patrimonio culturale della città in modo divertente e creativo". Donazione che ha un grande valore simbolico, come ponte tra passato e futuro, ma anche concreto "perché - ha detto l'assessore regionale llaria Cavo - rafforza il legame tra Fondazione Palazzo Ducale, Costa Crociere Foundation e Scuola di Robotica mettendo assieme cultura, turismo, sociale e tecnologia".