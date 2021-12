Genoa: Spors nuovo general manager

Il tedesco Johannes Spors è il nuovo general manager football del Genoa. Arriva dal club olandese del Vitesse,dopo aver fatto esperienze anche all'Amburgo. Adesso la nomina è ufficiale e stasera il manager potrebbe essere in tribuna d'onore al Ferraris per seguire il derby della Lanterna.

"Johannes Spors è il nuovo general manager football del Genoa - si legge nella nota del club genovese -. Nato a Heidelberg nel 1982, Spors ha lavorato in Bundesliga come responsabile scouting per Hoffenheim, Lipsia e Amburgo, prima di diventare nel 2020 dt del Vitesse, carica con cui è diventato il più giovane direttore dell'Eredivisie. Il Genoa e 777 Partners gli danno il benvenuto e gli augurano buon lavoro nel Club più antico d'Italia".