Depositi costieri:entro anno concessione Superba a ponte Somalia

"Entro dicembre avvieremo l'adeguamento tecnico funzionale e chiuderemo l'istanza demaniale, poi ci sarà tutto l'iter autorizzativo che sfocerà in conferenza dei servizi nei primi mesi del 2022". Il presidente dell'Autorità di sistema portuale di Genova, Savona e Vado ligure Paolo Emilio Signorini parlando a margine della firma del finanziamento da 300 milioni con la Bei per il porto di Genova, elenca i tempi dell'operazione per il trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia.

Il primo passo si chiuderà il 28 o 29 dicembre con il via libera del Comitato del porto alla concessione a Superba dell'area portuale di Ponte Somalia. "Stiamo portando avanti l'iter sia di autorizzazione pianificatoria che di approvazione progettuale e con la pubblicazione dell'istanza presentata da Superba anche l'iter demaniale: sono le tre anime per arrivare alla conclusione dell'iter " spiega Signorini. "E' chiaro che si tratta di un progetto che suscita reazioni, ieri c'è stato l'incontro fra il sindaco e il municipio direttamente coinvolto, Sampierdarena - continua Signorini -. Noi non abbiamo fatto dibattito pubblico come con la diga, ma abbiamo chiesto all'Università di Genova di fare un confronto pubblico e l'Università ha svolto il ruolo di mediatore: abbiamo sentito tutti i principali attori. Ovviamente l'Autorità di sistema recepisce un bisogno molto forte della città. Il sindaco ha inserito l'intervento nel programma straordinario e ci ha mandato una nota in cui ha sollecitato un'area per lo spostamento dei depositi dal centro città al porto e ovviamente noi recepiamo le decisioni del commissario".