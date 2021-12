Depositi costieri, Bucci contestato a assemblea Sampierdarena

Contestazioni al sindaco Marco Bucci ieri sera in un'assemblea pubblica organizzata dal municipio Centro Ovest per discutere le strategie di protesta nei confronti dell'ipotesi, oramai più che concreta, che i depositi chimici costieri delle aziende Carmagnani e Superba siano trasferiti da Multedo, nel ponente, a ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena. Il sindaco si è autoinvitato all'assemblea, alla quale hanno partecipato circa 200 cittadini mentre altrettanti sono rimasti fuori dal centro civico per questioni di capienza ridotta legata al Covid. Ma dopo un'ora di premesse, in cui esponenti dei comitati e sindacati dei vigili del fuoco hanno esposto i rischi legati al dislocamento in un'area ancora troppo vicino alle case, Bucci ha preso la parola. Il sindaco ha tentato di rassicurare i presenti smentendo il passaggio di tir e gli impatti sulla salute. "Se ci dovessero essere problemi chi ne risponde è il sindaco, sono io che vado in galera", ha detto. Ma ogni frase è stata accolta con fischi e insulti. L'assemblea pubblica si è chiusa poco dopo le 23 senza che sia stato trovato un minimo punto di incontro. Il 15 dicembre in programma un altro incontro tra sindaco e cittadini a Multedo. I comitati chiedono chiarezza e tempi sui progetti per il 'dopo peltrolchimico'. (ANSA).