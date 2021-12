Covid: Toti, in Liguria probabile Natale in giallo

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - La Regione Liguria potrebbe passare in zona gialla dalla settimana di Natale. Lo si apprende durante il punto stampa del governatore ligure Giovanni Toti sull'andamento della pandemia. "Non mi illudo sulla possibilità di restare in zona bianca per il periodo natalizio - ha detto - Abbiamo superato il limite di 150 casi alla settimana ogni 100 mila abitanti così come le 22 terapie intensive a causa dell'incidenza in provincia di Imperia. L'unico parametro che ci tiene in zona bianca è il numero di ospedalizzati in media intensità ma il flusso degli ultimi giorni supera i 30 pazienti al giorno su base regionale". (ANSA).