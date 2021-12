Covid: Liguria, ancora su contagi e ricoveri, 30 in Intensiva

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Sono 598 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.008 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 15.359 tamponi antigenici rapidi. Il maggior numero di contagi è a Genova (272), seguita da Imperia (168), Savona (109) e La Spezia (49). In aumento i ricoveri: sono 273, 14 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 30 persone di cui 25 non vaccinati. In isolamento domiciliare ci sono 6.100 persone, 122 in più. Nel bollettino di Regione Liguria è segnalato il decesso di una donna di 92 anni, morta al Galliera. I soggetti in sorveglianza attiva sono 4.839.

Nelle ultime ore sono state somministrate 15.151 dosi di vaccino. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose sono 1 mln 112.059. Le dosi booster/addizionali somministrate sono state 266.823. (ANSA).