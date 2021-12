Covid: balneare Sanremo non vaccinato muore a 48 anni

(ANSA) - SANREMO, 10 DIC - E' morto di Covid, dopo un breve periodo di terapia intensiva all'ospedale Borea di Sanremo: Massimiliano 'Max' Pace, 48 anni, ex operatore ecologico di Sanremo, attualmente titolare di un piccolo stabilimento balneare. Pace non era vaccinato. Una settimana fa si è sentito male ed è stato trasferito in terapia intensiva. Non aveva patologie pregresse. Era molto conosciuto non solo a Sanremo, ma in tutta la provincia. (ANSA).