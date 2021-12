Calcio: D'aversa, dedicata al Presidente e alla sua famiglia

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - "Questa vittoria va dedicata al Presidente e alla sua famiglia, al direttore sportivo Faggiano e a tutte quelle persone che lavorano per questo club, fino all'ultimo dipendente, che in settimana si sono ricompattate per portare a casa un risultato pieno". Roberto D'Aversa, tecnico della Sampdoria, non nasconde la soddisfazione per il successo conquistato nel derby proprio nella settimana dell'arresto di Massimo Ferrero.

"Stasera mi sento del tutto sampdoriano -ha aggiunto D'Aversa-. Aspettavo delle risposte e ne ero certo. Va dato merito anche ai tifosi che ci hanno trascinato dall'albergo al campo e ci hanno trasmesso quella passione che mi auguro di vedere in ogni partita. Adesso vorrei affrontare ogni gara come il derby di questa sera. Non era una partita facile ma per sessanta minuti abbiamo fatto un gran gioco, questa sera non c'è nulla da dire a questi ragazzi. Sono orgoglioso di essere l'allenatore di questo club. Le voci di esonero? io sono un allenatore pagato per cercare di vincere le partite. Un allenatore non può farsi influenzare dai rumors, che peraltro durano da tempo".

Una vittoria che vale moltissimo anche per il futuro. "Se la squadra riesce a fare la prestazione di questa sera, sotto l'aspetto tecnico tattico abbiamo fatto una grandissima partita con attenzione, abnegazione, cattiveria ,in un derby allora deve giocare ogni gara come questa. Questo deve essere un punto di partenza". (ANSA).