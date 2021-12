Bassetti, mai vista una devastazione così

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - "Ci sono Tac che non vedevamo neanche nella prima ondata covid: la devastazione che la variante Delta fa nel non vaccinato è impressionante, chi decide di non vaccinarsi dovrebbe farsi un giro in reparto o vedere le immagini per rendersi conto di quanto fa male il virus". Lo ha detto l'infettivologo Matteo Bassetti a Genova nel punto stampa sull'andamento della pandemia.

"Nella clinica di Malattie infettive non avevamo una settimana così difficile dalla prima parte dell'anno, a livello di ricoveri siamo in piena quarta ondata, ci auguriamo di essere molto vicini al picco dei contagi. - commenta Bassetti - continuiamo a ricoverare pazienti che deliberatamente hanno scelto di non vaccinarsi. Solo questa settimana abbiamo avuto dieci ingressi di non vaccinati tra i 50 e i 60 anni, persino una signora di 90 anni e un signore di 100 anni non vaccinati".

