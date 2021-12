La Cgil di Genova apre archivi e mostra opere d'arte

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - C'è anche una 'call pubblica', un appello alle persone che si trovano in possesso di materiale legato alla storia della Cgil di Genova affinché possano implementare l'archivio storico già presente. Si è parlato anche di questo nel corso dell'evento: "Il lavoro come cultura. Documenti, foto, manifesti, arte e cultura nella storia della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova" nel corso del quale la Cgil ha presentato alla città il proprio patrimonio storico culturale e artistico, che si può consultare attraverso la rete.

Si tratta dell'archivio storico, costituito negli anni settanta, che contiene i documenti dai primi anni del secondo dopoguerra agli anni novanta, e un secondo che conserva il materiale affluito a seguito di call pubbliche e per iniziativa di organizzazioni di categoria e singoli iscritti. A questo si unisce il 'museo diffuso' che riunisce circa 120 opere, dipinti, grafica e sculture della Quadreria Cgil di Genova, realizzata a partire dalla prima metà degli anni '80 del Novecento, donate dagli artisti; della sezione genovese del ; Sindacato Nazionale Artisti. "Nel tempo il movimento dei lavoratori ha realizzato rivendicazioni e conquiste di carattere sindacale e politico che hanno plasmato la storia della nostra città - ha ricordato Igor Magni segretario Camera del Lavoro di Genova - credo che il libero accesso ai documenti sia lo strumento attraverso il quale si può rendere disponibile la storia del mondo del lavoro non solo agli addetti ai lavori ma anche a quanti hanno interesse ad entrare in contatto e confrontarsi con questo patrimonio di conoscenza". Un movimento che spesso ha inciso sulle sorti del Paese, dallo sciopero del 1900, alla lotta di Liberazione, ai fatti del giugno 1960;. "Sono 125 anni di storia e sono molto contento che venga fatta quest'opera di recupero delle testimonianze, delle fotografie - ha spiegato il sindaco, Marco Bucci - Genova ha sempre avuto un ruolo di capofila, ha precorso i tempi in passato e lo fa anche oggi, con un ruolo di leadership". (ANSA).