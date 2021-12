Ferrero alla Sampdoria, "mi fido di voi"

(ANSA) - CATANZARO, 09 DIC - "Forza ragazzi, mi fido di voi".

Così il presidente dimissionario della Sampdoria Massimo Ferrero, arrestato lunedì scorso con l'accusa di bancarotta fraudolenta ed altri reati societari, si é rivolto ai giocatori della squadra blucerchiata in vista dei prossimi impegni di campionato, con un messaggio affidato ai suoi legali, Pina Tenga e Luca Ponti. Ferrero ha espresso anche preoccupazione per le conseguenze che il suo arresto può provocare per il futuro della squadra, oltre che delle sue varie attività imprenditoriali.

Intanto i difensori di Ferrero hanno presentato ricorso al Tribunale del riesame in merito all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Paola, su richiesta della Procura, a carico del produttore cinematografico. Il ricorso é stato inoltrato al Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha competenza sull'intero Distretto di Corte d'appello, comprendente i circondari, oltre che del capoluogo della Calabria, di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. I giudici del riesame si pronunceranno sul ricorso nei prossimi giorni.

Ferrero si é avvalso della facoltà di non rispondere, com'era già stato preannunciato dai suoi legali, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Milano, la città in cui é stato eseguito il suo arresto. L'interrogatorio si è svolto da remoto, con l'imprenditore presente in video collegamento dal carcere milanese di San Vittore. "Il carcere è un'esperienza dura, ma Ferrero è un battagliero", ha detto l'avvocato Ponti, che ha anche riferito che Ferrero ha formalizzato le sue dimissioni da presidente della società calcistica e che d'ora in poi "intende fare in modo che la Samp e la sua vicenda penale proseguano su vie differenti. Per questo motivo non ci saranno più membri della famiglia Ferrero nel Cda del club ". (ANSA).