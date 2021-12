Covid: Toti, Liguria si conferma in zona bianca

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - "Con un Rt pari a 1.2, la Liguria si conferma in zona bianca anche la prossima settimana". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via fb. "Il virus è tornato a correre ma grazie alla campagna vaccinale, che va avanti senza sosta, il numero dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali e nelle terapie intensive non è minimamente paragonabile a quello di un anno fa. Grazie ai liguri che stanno dimostrando grande responsabilità vaccinandosi, anche con le prime dosi che sono tornate a crescere. Andiamo incontro a un Natale più sereno dello scorso anno ma non abbassiamo la guardia". (ANSA).