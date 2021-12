Covid: in Liguria boom ricoveri, 37 in un giorno, 7 bambini

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - Impennata di ricoveri per covid in Liguria. In un giorno gli ospedalizzati sono cresciuti di 37 e ora i ricoverati sono 259, di cui 28 in terapia intensiva (erano 27): di questi 24 non sono vaccinati. Tra i ricoverati ce ne sono 7 in età pediatrica al Gaslini, ieri non ce ne erano.

Nessuno è in terapia intensiva. Boom di ricoveri, oltre al Gaslini, nel Savonese e Imperiese con 6 accessi ciascuno, 9 al Galliera, 4 invece nel Tigullio e al San Martino. C'è stato anche un decesso, un uomo di 89 anni all'ospedale di Sanremo. Il totale dei morti è 4484. I guariti sono 175. Il numero complessivo degli attuali positivi è 7256, 95 più di ieri. I nuovi contagiati sono 271, emersi da 2458 tamponi molecolari e 2657 test rapidi. Il tasso di positività schizza al 5,29%, era 3,81% e a livello nazionale è al 4%. i Nuovi casi sono 130 nell'area di Genova, 76 nel Savonese, 36 nel Tigullio, 26 nello Spezzino, 3 nell'Imperiese. In isolamento domiciliare ci sono 5978 persone, 29 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 4787, erano 4798. In 24 ore sono stati fatti 8847 vaccinazioni (ANSA).