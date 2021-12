Covid: Asl2 sospende visite negli ospedali

(ANSA) - SAVONA, 09 DIC - La Asl 2 Savonese ha disposto a partire da domani, venerdì 10 dicembre, la sospensione delle visite ai degenti negli ospedali della provincia. L'azienda sanitaria ha comunicato la decisione pomeriggio: l'obiettivo è prevenire e ridurre l'esposizione dei pazienti e degli operatori al rischio di contagio Covid-19 vista la recrudescenza del virus.

Il direttore della struttura potrà disporre diversamente per i pazienti fragili che necessitano dell'assistenza del caregiver e per casi ritenuti particolari. L'accesso sarà dunque consentito solo se preventivamente concordato e autorizzato dal direttore stesso o dal suo delegato. All'accesso nel reparto di degenza sarà effettuata la verifica del possesso del greenpass ordinario.

I parenti o caregiver dei pazienti ricoverati nelle aree Covid e no Covid verranno contattati ogni giorno dai medici della struttura e i familiari potranno continuare a contattare i parenti ricoverati attraverso i dispositivi mobili personali.

Lo aveva già fatto la Asl1 e l'ospedale San Martino per molti reparti

(ANSA).