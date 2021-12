A Genova 48 'Profeti inascoltati del Novecento' in mostra

(ANSA) - GENOVA, 09 DIC - I ritratti di 48 personalità della cultura e dell'arte che si sono distinti per analisi fuori dagli schemi dell'età contemporanea, da George Orwell a Ingmar Bergman, da Hanna Harendt a Oriana Fallaci, opera degli artisti genovesi Dionisio di Francescantonio, Sergio Massone, Vittorio Morandi e Lenka Vassallo, saranno in mostra con 'Profeti inascoltati del Novecento', dal 17 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022 nei Saloni delle Feste di Palazzo Imperiale a Genova. La rete di associazioni Domus Cultura ha organizzato la mostra, ideata e curata dalla scrittrice e organizzatrice culturale Miriam Pastorino e dall'editore e saggista Andrea Lombardi.

"La nostra speranza è quella che la rassegna da noi presentata serva a leggere con maggiore lucidità la storia del Novecento, guardando negli occhi e nell'opera di 48 personalità - afferma in una nota il presidente di Domus Cultura Rodolfo Vivaldi - magistralmente ritratte da quattro artisti genovesi, e scandagliate nel catalogo della mostra, prefato dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, dalle schede biografiche e critiche redatte da molti nomi di rilievo della cultura italiana, che furono, in maniera diversa, protagoniste del pensiero e dell'arte del secolo che sempre più si allontana dietro le nostre spalle".

"La rassegna 'I profeti inascoltati' - afferma Sgarbi che ha curato la prefazione del catalogo della mostra - ha favorito l'incontro tra quattro artisti genovesi che nel recente passato avevano preso parte alla mostra 'Mai perdute forme del mondo. La persistenza del figurativo in alcune esperienze contemporanee' in Palazzo Ducale. Visioni di vita diverse, modi di pensare anche molto lontani, che hanno in comune, oltre alla pratica del disegno e della pittura, una vera curiosità culturale. L'arte pretende quella libertà di espressione che personaggi scomodi come Louis-Ferdinand Céline, Hannah Arendt, Filippo Tommaso Marinetti, il cardinale Giuseppe Siri, hanno coraggiosamente e diversamente testimoniato, anche divisi dalle violentissime vicende storiche del Novecento". (ANSA).