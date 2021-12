Presepe antico allestito in Regione, c'è mendicante in jeans

(ANSA) - GENOVA, 08 DIC - Inaugurato il presepe in Regione, allestito accanto all'ingresso principale della sede di piazza De Ferrari. Il presepe è stato benedetto dall'arcivescovo Marco Tasca, presenti il governatore Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, l'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo.

E' stato scelto il Presepe della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Staglieno, oggetto di un recupero condotto dal Laboratorio di Restauro della Regione Liguria. Molte delle figure in legno della composizione provengono dalla bottega di Pasquale Navone (Genova 1746-1791), allievo di Anton Maria Maragliano, il più celebre esponente della scultura lignea tardo barocca in Liguria; altre sono di uno scultore anonimo attivo ai primi dell'Ottocento. La scenografia che accompagna le figure esposte è stata realizzata con la collaborazione di allievi dell'Accademia Ligustica di Belle Arti diretti da Giulio Sommariva, Conservatore del Museo dell'Accademia.

Da segnalare, fra le altre, la figura del mendicante con indosso pantaloni di jeans.

Il presepe di Regione Liguria rappresenta la scena della Natività, quello allestito dal Comune riproduce la presentazione di Gesù al Tempio e la fuga in Egitto, creando una continuità tra i due allestimenti.

"In questo Natale in cui ricominciamo, seppure con qualche prudenza, a rivivere i riti sociali, cristiani e laici, tipici di questa festa fondante per la nostra civiltà, abbiamo voluto proseguire con la tradizione di allestire il presepe in Regione, palazzo dei poteri civili e democratici: credo sia un segno dell'intreccio di tutto quello che la nostra cultura ha prodotto".

Per il sindaco Bucci "il presepe è un grande esempio di arte e cultura proprie della nostra terra" e l'arcivescovo si è detto affascinato "dagli artisti che mettono insieme arte e fede: si tratta di un connubio che ha dato al mondo opere bellissime. E Cavo ha sottolineato il grande lavoro fatto dal laboratorio della Regione, di un intagliatore per la parte lignea e di una restauratrice per gli abiti (ANSA).