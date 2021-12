Toti: Rischio Liguria in 'giallo' c'è. E aumenta posti letto

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - "Il rischio di un passaggio della Liguria in zona gialla c'è sempre, dati i numeri, mi sembra che la situazione stia sostanzialmente tenendo e mi auguro che il virus che di solito ha dei cicli di due-tre mesi in due-tre mesi molli un po' la presa". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene sul possibile passaggio della Liguria in zona gialla prima di Natale. "Oggi abbiamo fatto 15 mila vaccini in Liguria, un numero straordinario grazie al super green pass di cui siamo orgogliosi di essere stati i primi promotori. Non escludo niente, ma per il momento la situazione negli ospedali è sotto controllo". Ma visto il crescere dei contagi come il numero dei ricoverati, il governatore ha deciso di implementare i posti letto negli ospedali. Dopo aver riaperto i reparti covid all'ospedale Villa Scassi di Genova e al nosocomio di Imperia. "Sta scattando il piano incrementale dei posti letto, poco alla volta perché non c'è bisogno di grandi quantitativi di letti per fortuna. Siamo arrivati a 30 posti letto covid ad Albenga, erano 18, e sono aumentati i posti letto covid anche al Galliera", 12 in più per un totale di 55. (ANSA).