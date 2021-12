Rapina violenta alla Spezia, donna ferita: arrestato aggressore

Rapina violenta per strada alla Spezia dove un uomo di 37 anni di origini tunisine è stato arrestato con l'accusa di avere scaraventato a terra una donna in pieno giorno per strapparle la borsetta e di avere ferito in modo grave anche il cane che era con lei. Inseguito dalla polizia è stato arrestato dopo avere ferito un agente. La caccia all'uomo organizzata in centro città dal reparto Mobile e dalla squadra Volante della questura spezzina per assicurare alla giustizia l'uomo è durata un'ora.

L'analisi del sistema di videosorveglianza comunale ha poi indirizzato le ricerche nella zona nord della città. Gli agenti hanno riconosciuto l'indiziato nel Quartiere Umbertino. L'uomo ha provato a sfuggire all'arresto ingaggiando una colluttazione che ha provocato la frattura di tre costole ad uno degli agenti intervenuti.

Il sostituto procuratore Elisa Loris ha confermato l'arresto del fermato con le accuse di rapina aggravata, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il soggetto è stato inoltre denunciato per maltrattamento di animali, avendo brutalmente ferito il cane della vittima. L'uomo è ora associato presso il carcere della Spezia in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).