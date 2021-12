Libri: Neos Edizioni, 5 antologie di racconti natalizi

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Sono ambientati a Torino, Aosta, Milano, Genova e Venezia i racconti natalizi che Neos Edizioni propone quest'anno ai lettori. Cinque antologie unite dalla stessa finalità benefica: I diritti d'autore saranno devoluti ad International Help, al reparto di oncologia pediatrica del Gaslini di Genova e all'associazione 'Ana Moise', che si occupa dell'accoglienza e del sostegno dei bambini ammalati che non possono essere curati nei loro Paesi poveri e disagiati.

'Natale a Torino. Torino 10 e lode!', a cura di Teodora Trevisan, festeggia la decima edizione e raccoglie diciassette racconti con protagoniste le eccellenze torinesi. 'Natale in Valle d'Aosta', invece, è una novità: curata da Barbara Rolando: questa prima edizione propone quattordici racconti scritti da affermati protagonisti della scena letteraria locale e ambientati tra le montagne e le foreste innevate, i borghi e le strade di Aosta, rallegrati dalle Gamole, una serie di vignette umoristiche in patois valdostano. 'Natale a Milano. Libro Giallo', a cura di Fiorenza Pistocchi e Gian Luca Margheriti, esplora l'anima gialla di Milano, dal giallo del risotto allo zafferano a quello dei tram a quello del crimine, intervallando i diciannove racconti con le ricette in tinta di Carlo Enrico Venturi, il Cuoco in Cravatta.

In 'Natale a Genova. Luci sul mare', a cura di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso, ventun racconti giocano in chiave inusuale con l'indissolubile unione tra Genova, le sue luci e il mare, mentre in 'Natale a Venezia. L'oro della laguna', Elisabetta Tiveron e Caterina Schiavon hanno raccolto diciassette racconti uniti dall'oro e dalla "festa delle feste", che compongono un affresco con innumerevoli sfumature, come nella migliore tradizione pittorica veneziana. (ANSA).