Il presepe Barocco in vetrina a Palazzo Rosso a Genova

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - La magia del presepe barocco arriva in Via Garibaldi a Genova con l'esposizione nelle vetrine di Palazzo Rosso della "Presentazione di Gesù al Tempio" e della "Fuga in Egitto", provenienti dal Museo Luxoro di Genova. È questo uno degli omaggi alla tradizione presepistica del capoluogo ligure che è al centro delle iniziative per le festività natalizie realizzate in "Strada Nuova" dove sarà allestita un'illuminazione scenografica. Il Comune ha scelto di rappresentare proprio queste scene, che sono abbastanza inconsuete nella tradizione moderna e che si andranno a integrare con una scena dell'Adorazione dei Magi, con figure che arrivano dalla chiesa di San Bartolomeo di Staglieno, allestita nel Palazzo delle Regione.

"Abbiamo pensato di creare allestimenti che possano parlare ai passanti - spiegano Simonetta Maione, responsabile delle civiche collezioni presepiali, e Giulio Sommariva, conservatore Accademia Ligustica - con scene che erano allestite nell'arco del ciclo liturgico. Scene che raccontano lo spettacolo natalizio, dalla buona novella all'adorazione dei pastori, dalla presentazione al tempo alla fuga in Egitto, che è una peculiarità del presepe barocco".

Le figure appartengono alle due tipologie più diffuse in ambito genovese: nella "presentazione al tempio" si tratta di manichini lignei vestito con abiti in tessuto, mentre quelli che animano la scena della Fuga in Egitto sono interamente scolpite in legno La scenografia, invece, è costituita da sagome in cartone, sul modello degli antichi cartelami, realizzate dagli allievi dei corsi di decorazione dell'Accademia Ligustica di Belle Arti. (ANSA).