Covid: in Liguria quasi 500 nuovi positivi e 6 morti

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - Il covid ha causato 6 decessi in Liguria, quattro uomini e due donne con età compresa tra i 62 e gli 86 anni. Tre sono i morti nel Savonese, due al San Martino di Genova e uno a Sanremo. Da inizio pandemia i decessi per covid sono 4478. Gli attuali positivi hanno superato quota 7000, sono 7019. I nuovi casi sono 483, emersi da 5272 tamponi molecolari e 14143 test rapidi. Il tasso di positività è 2,48%, mentre a livello nazionale è 2,3%. La provincia di Imperia torna a essere quella dove il virus circola con più forza: sono 159 i nuovi contagiati. Nell'area di Genova sono 120, 82 nel Savonese, 61 nello Spezzino, 58 nel Tigullio. Tre positivi non sono residenti in regione. Gli ospedalizzati sono 218, tre più di ieri. Di questi 26 sono in terapia intensiva (23 non vaccinati e tre vaccinati ma hanno altre patologie): ieri erano 24. I guariti sono 338. In isolamento domiciliare ci sono 5510 persone, 187 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 4385, erano 4370.

In 24 ore sono stati fatti 15210 vaccini (ANSA).