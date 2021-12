Traffico Sanremo in tilt per tamponi drive through

(ANSA) - SANREMO, 06 DIC - Il traffico cittadino è in tilt a Sanremo, a causa delle code 'drive through' del Palafiori dove vengono eseguiti i tamponi. Anche oggi, come sabato scorso, la polizia locale è stata costretta a deviare il traffico da rondò Garibaldi a via Fiume, chiudendo corso Garibaldi per l'incolonnamento che si estende per centinaia di metri. La situazione, però, è in un crescendo di disagi per gli automobilisti in una giornata tra l'altro difficile per i trasporti, con molti cittadini che non essendo in regola con il green pass e non potendo quindi salire sui mezzi pubblici, si sono riversati con le auto per le strade, per recarsi al lavoro o portare i figli a scuola. I tamponi al 'drive through' sono quelli che avvengono su chiamata dell'Asl e riguardano soprattutto le sorveglianze attive, specie nelle scuole. Secondo quanto appreso, non è escluso che Asl e Comune si accordino per spostare il servizio a Bussana, lontano dal centro. (ANSA).