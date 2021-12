Inaugurato nuovo ponte a Andora, più sicurezza per il territorio

(ANSA) - ANDORA, 06 DIC - Inaugurato il nuovo ponte Europa Unita ad Andora sul torrente Merula. Il nuovo impalcato è stato realizzato con un investimento regionale di 1 milione e 160 mila euro, mentre il Comune è intervenuto con 240 mila euro. Si è trattato di un intervento di adeguamento idraulico del viadotto, danneggiato dagli eventi meteorologici del 2018 in una zona che era a rischio esondazione, vicino all'abitato. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, gli assessori alla Protezione Civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone e all'Urbanistica Marco Scajola e il sindaco di Andora Mauro Demichelis.

"Negli ultimi anni, dal 2018 in poi - afferma Toti - oltre al gigantesco lavoro sul fronte della Protezione civile con la collaborazione del Dipartimento Nazionale, abbiamo anche messo in campo ingenti risorse regionali del Fondo Strategico per un piano senza precedenti di messa in sicurezza della Liguria.

Quest'opera è fondamentale per il territorio di Andora".

L'assessore Giampedrone evidenzia "l'ottimo lavoro fatto in collaborazione con il Comune. Il nuovo ponte garantisce la sicurezza delle attività sul territorio ed elimina il rischio di esondazione".

"Il fondamentale finanziamento di Regione Liguria - aggiunge il sindaco Demichelis - ha permesso di realizzare un'opera segnalata da decenni come necessaria dal piano di Bacino di Andora, per eliminare una delle maggiori criticità lungo il torrente Merula. Questo nuovo ponte ci ha permesso di riconsegnare un territorio più sicuro ai cittadini". (ANSA).