Green pass: Genova, linea morbida su Tpl controllori informano

Quattrocento persone controllate dalle 7 alle 9,30 al capolinea dei bus Amt davanti alla stazione ferroviaria di Brignole, senza una multa. I verificatori dell'azienda del trasporto pubblico, affiancati in queste ore da agenti della Polizia di Stato (solo le forze dell'ordine possono fare sanzioni), stanno controllando a campione chi sale sui mezzi, ricordando la necessità di avere il Green pass per salire. "Stiamo svolgendo un'attività 'educativa', informiamo e invitiamo a non salire chi non ha il certificato verde", spiega il direttore generale di Amt Stefano Pesci. E' la linea, dice Pesci, indicata dal prefetto. Dopo i controlli a Brignole i verificatori si sposteranno su altre fermate ad alta frequentazione. Sono 12 i verificatori Amt impegnati al momento nei controlli e sono affiancati da 12 agenti della Polizia di Stato.

Sui controlli per il Green pass è impegnata anche la polizia locale con 12 pattuglie dedicate per i nuovi controlli.

Impegnati anche i carabinieri. Polizia locale e carabinieri stanno anche verificando che nelle vie del centro storico e dello shopping sia indossata correttamente la mascherina, come disposto da una ordinanza del sindaco Marco Bucci. (ANSA).

A SANREMO -Decine sono stati i controlli sui mezzi pubblici, bar e ristoranti per la verifica del Green pass e del Super Green pass e primi verbali in arrivo a Sanremo ma per il mancato uso della mascherina in via Matteotti. Il sindaco Biancheri ha emesso una ordinanza per l'obbligo della mascherina all'aperto nelle vie del centro, nella zona della movida. Nessuna sanzione, al momento per i controlli sui mezzi pubblici. Carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale hanno effettuato servizi congiunti anche all'interno di alcuni esercizi pubblici. Accanto a un'opera "repressiva", tuttavia, ne è stata effettuata anche una "informativa" sia per quanto riguarda il certificato verde che per l'uso della mascherina.

ALLA SPEZIA - E' stata una mattinata tranquilla alla Spezia, la prima dell'obbligo di green pass per salire sui mezzi pubblici. Non si sono registrati particolari problemi sugli autobus di ATC Esercizio, il gestore del trasporto pubblico locale. "Non nego che un po' di preoccupazione ce l'avevamo tutti, invece l'accoglienza di questa novità è stata molto favorevole - fa sapere Massimo Drovandi, direttore tecnico dell'azienda -. I nostri verificatori hanno chiesto il green pass contestualmente al titolo di viaggio, trovando sei viaggiatori non in regola con la certificazione verde durante la mattina. Tutti hanno accettato di scendere dagli autobus, come prescrive la norma, senza opporsi". Sette i controllori all'opera sulle tratte cittadine, tutti dotati di app per scansionare il QR Code sul proprio dispositivo di lavoro. I controlli a terra sono stati invece appannaggio delle forze di polizia. Anche il comando della Polizia Locale sottolinea come i controlli mattutini non abbiano portato ad elevare alcuna sanzione.