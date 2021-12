Comune Genova,13 talenti 'made in Genoa' premiati da sindaco

(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - Tredici talenti 'made in Genoa' sono stati premiati dal Comune di Genova con una cerimonia nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi durante la terza edizione di 'Talenti di Genova', l'iniziativa ideata dalla civica amministrazione nel 2019 per dare un riconoscimento speciale alle persone che hanno dimostrato le loro capacità in particolari settori. Hanno partecipato alla consegna il sindaco Marco Bucci e l'advisor per l'Innovazione e la Tecnologia del Comune Manuela Arata. I settori protagonisti sono estremamente eterogenei e spaziano dalla ginnastica con le gemelle Alice e Asia D'Amato, al teatro con gli attori Francesco Patané e Riccardo Maria Manera e il coreografo e ballerino Matteo Addino.

Si passa poi allo sport, prima quello invernale con lo snowborder Lorenzo Sommariva e la sciatrice Serena Viviani, e quindi all'atletica con Matteo Guelfo, senza dimenticare gli sport d'acqua con la nuotatrice Virginia Consiglio e il canoista Francesco Polleri. La casella dell'arte vede in primo piano l'artista visivo Alessandro Lupi e la cantautrice Ginevra Nervi.

Per finire l'operatore-speleologo Luca Massa. "Genova si conferma una fucina di talenti - ha detto il sindaco Bucci - Questa serata è l'occasione per dare un riconoscimento speciale ai genovesi che si sono distinti per competenze, capacità tecniche, intraprendenza e tenacia. Trovo che sia un nostro preciso dovere, come amministrazione, valorizzare al massimo e premiare gli uomini e le donne, le ragazze e i ragazzi che hanno portato il nome di Genova in Italia, in Europa e nel mondo. La vera sfida ora sta nello sfruttare le loro competenze, le loro capacità, la loro preparazione per metterle al servizio della città e delle sue necessità di sviluppo in ogni ambito: economico, sociale, culturale". (ANSA).