ANSA-IL-PUNTO/Covid: in Liguria 2 morti e boom di ricoveri

(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - Boom di ospedalizzazioni in Liguria a causa del covid. Negli ospedali ci sono 21 malati in più rispetto a ieri. Il numero complessivo dei ricoverati è 215, 24 sono in terapia intensiva (22 non sono vaccinati e 2 sono vaccinati con altre patologie) e questo numero torna a far superare la soglia critica del 10% di posti occupati in questi reparti. Questo è un elemento di criticità che insieme al 15% dei posti letto occupati in media intensità di cura e incidenza superiore a 150 contagi su 100 mila abitanti (soglia superata) porta alla zona gialla. Due ospedalizzati sono in età pediatrica. Due sono i morti: una donna di 78 anni a Sestri Levante e un uomo di 77 alla Spezia. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 4472. I guariti sono 165. I nuovi positivi sono 247, emersi da 2175 tamponi molecolari e 4439 test rapidi. Il tasso di positività è 3,73%. I contagiati delle ultime 24 ore sono 118 nell'area di Genova, 62 nel Savonese, 44 nello Spezzino, 20 nel Tigullio e 3 nell'Imperiese. Il totale dei positivi è 6880, 80 più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 5323 persone, 224 in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 4370, erano 4291. In 24 ore sono stati fatti7672 vaccini A maggiore tutela dei pazienti e degli operatori sanitari, vista la crescita dei contagi, la Direzione sanitaria dell'ospedale Policlinico San Martino ha deciso di sospendere temporaneamente le visite dei congiunti ai pazienti ricoverati in molti reparti mentre alcuni comparti commerciali, come gli hotel, cominciano a preoccuparsi nel giorno dell'entrata in vigore del super green pass per le inevitabili ripercussioni sul turismo e più in generale sulla possibilità di spesa nei consumi prenatalizi "Il Governo - scrive Assohotel Genova - chiarisca la gestione dei turisti stranieri extra Ue che hanno ricevuto un vaccino anti covid non ancora riconosciuto dall'Ema: è una questione che va risolta al più presto tra la comunità scientifica e le istituzioni a ogni livello, altrimenti giusto per fare un esempio rischiamo di perdere tutti i turisti in arrivo da Cina e Russia".

Il debutto del super Green pass e del Green pass sui mezzi pubblici è avvenuto senza particolari criticità, anche grazie a una gestione morbida delle nuove norme. A Genova i 'no pass' hanno manifestato alla stazione ferroviaria di Brignole e con un presidio davanti alla prefettura: hanno mostrato cartelli, in uno era scritto "No nazi pass sui mezzi pubblici" (ANSA).