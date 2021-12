Samp; vicino l'esonero per D'Aversa

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Sono ore frenetiche per la Sampdoria, sta avanzano l'ipotesi che a brevissimo possa esserci l'esonero per il tecnico Roberto D'Aversa. Si sta ragionando anche se il prescelto, Dejan Stankovic, si deve liberare dal suo attuale club: l'ex Inter sta guidando con successo la Stella Rossa e sarebbe disponibile ad affrontare l'avventura blucerchiata ma ci sono tempi tecnici per risolvere il contratto con la squadra serba. E la Sampdoria domani tornerà subito ad allenarsi visto che venerdì scenderà in campo al Ferraris nel derby della Lanterna col Genoa. (ANSA).